ДТЕК Ахметова привіз в Україну ще 2 партії з вугіллям з Колумбії і США

Перше судно із 55 тис. тонн вугілля, походженням з Колумбії, причалило в порту "Південний" о 13:30, друге 76 тис. тонн з вугіллям із США пришвартується в ніч на 17 грудня.

"ДТЕК продовжує активно забезпечувати вугіллям енергосистему України. Загальний обсяг нових суднових поставок - 131 тис. тонн, цитує пре-служба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Наразі ДТЕК Енерго домовилася про імпорт в Україну 8 суднових партій з вугіллям із США та Колумбії, загальним обсягом майже 545 тис. тонн.

Перше судно, законтрактоване компанією для потреб державних ТЕС "Центренерго", прибуло в Україну 20 листопада. Другий "Панамакс", для потреб ТЕС ДТЕК Енерго, прибув 5 грудня.

У листопаді компанія імпортувала 100 тис. тонн вугілля. За останні три місяці ДТЕК Енерго було імпортовано 455 тис. тонн палива. Для стабільного проходження опалювального сезону компанією на сьогодні законтрактовано понад 1 млн тонн імпортного палива. Також лише у листопаді на шахтах ДТЕК Енерго видобули майже 1,5 млн тонн вугілля марки "Г".

З початку грудня запаси вугілля на ТЕС ДТЕК Енерго зросли на 35%, в той же час на державних ТЕС запаси вугілля впали на 15%.