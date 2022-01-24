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ДТЕК Ахметова придбав додатково 4 судна з вугіллям з США і Колумбії для проходження опалювального сезону

Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова придбала додатково 4 партії вугілля з США і Колумбії для стабільної роботи енергосистеми в опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ДТЕК Енерго".

"Нові поставки з вугіллям із США та, походженням з Колумбії, прибудуть до України протягом лютого-березня. Таким чином, на сьогодні загальна кількість поставок компанією морем збільшена до 13 суден, а обсяг імпортного вугілля - до 858 тис. тонн", - повідомили в компанії.

Станом на 24 січня ДТЕК поставив в Україну уже 9 суднових партій з вугіллям з Колумбії та США. Це дозволило збільшити запаси вугілля на ТЕС компанії до 548 тис. тонн.

Загалом, у вересні–грудні 2021 року ДТЕК було імпортовано 880 тис. тонн вугілля. А загальні обсяги вже законтрактованого компанією імпортного палива перевищили 1,3 млн тонн.

"Попри дефіцит палива і високі ціни на енергоносії на світових ринках, нам вдалося домовитися про нові суднові партії. Це додатковий запас міцності, особливо в розпал опалювального сезону і морозів, коли різко збільшується споживання електрики і теплова генерація несе додаткове навантаження", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року шахти "ДТЕК Енерго" видобули 1,7 млн тонн вугілля, що на 21% більше середньомісячного показника минулого року.

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ДТЕК