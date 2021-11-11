ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

ДТЕК Ахметова підтримає державну генерацію в умовах дефіциту вугілля, - заява компанії

Новость на русском →
Київ, Четвер 11 листопада 2021 11:31
ДТЕК Ахметова підтримає державну генерацію в умовах дефіциту вугілля, - заява компанії Фото: ДТЕК (dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК спростовує маніпулятивні звинувачення на свою адресу щодо начебто погроз державним службовця і запевняє, що виконує всі взяті на себе зобов’язання і підтримає державну генерацію, яка страждає від дефіциту вугілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"У відповідь на маніпулятивні звинувачення у тому, що від компанії звучать погрози на адресу державних службовців, заявляємо наступне. Компанія ДТЕК завжди була і залишається прихильником конструктивної роботи з органами державної влади та всіма учасниками ринку. ДТЕК знаходиться у постійному діалозі з Міністерством енергетики, регулятором, системним оператором, іншими виробниками", - заявили в компанії.

ДТЕК наголошує, що виконає всі свої зобов'язання та підтримає державну генерацію в умовах дефіциту вугілля.

"Шахтарі та енергетики компанії працюють 24 години на добу для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. ТЕС ДТЕК працюють максимальним складом обладнання. Станції несуть рекордне навантаження та беззастережно виконують усі команди диспетчера НЕК "Укренерго". Для стабільної роботи енергоблоків ТЕС за 10 місяців цього року ДТЕК направив на ремонтну кампанію 1,9 млрд грн", - йдеться в заяві.

Компанія докладає максимум зусиль для імпорту вугілля та гарантує, що всі її ТЕС будуть забезпечені вугіллям у цей осінньо-зимовий період. У безпрецедентно складних умовах компанія імпортує понад 1,6 млн тонн із США, Польщі, Казахстану, Колумбії.

"ДТЕК сприяє постачанню вугілля для державної генеруючої компанії та інших приватних виробників, які страждають від дефіциту палива. Як товарний кредит компанія вже надала іншим виробникам близько 60 тис. тонн вугілля. Ми закликаємо всіх об’єднати зусилля для виходу країни з енергетичної кризи", - повідомили в компанії.

Як повідомлялося, на тлі простою державних ТЕС та ТЕЦ через дефіцит вугілля з початку року теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" збільшили відпустку електроенергії до 20 млрд кВт*год. Це на 2,3 млрд кВт*год. більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
Щороку можуть помирати 10 млн людей. Світу загрожує "постантибіотикова ера": заява Ляшко
Щороку можуть помирати 10 млн людей. Світу загрожує "постантибіотикова ера": заява Ляшко
DAILY
Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради