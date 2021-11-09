ТЕС ДТЕК виробили на 15% більше струму через брак вугілля на державних ТЕС

На тлі простою державних ТЕС і ТЕЦ через дефіцит вугілля, з початку року теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" збільшили відпуск електроенергії до 20 млрд кВт*год. Це на 2,3 млрд кВт*год більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення , розміщене на сайті компанії.

В "ДТЕК Енерго" повідомили, що через мінімальне навантаження на інші підприємства теплової генерації, ТЕС компанії змушені нести підвищене навантаження та компенсувати дефіцит електроенергії в системі.

"Лише наприкінці жовтня в системі працювало одночасно від 28 до 30 блоків ТЕС "ДТЕК Енерго" із близько 36 усіх працюючих в енергосистемі блоків ТЕС та ТЕЦ. Відтак відпуск компанією електроенергії у жовтні склав рекордний за останні 9 місяців обсяг - майже 2,5 млрд кВт*год. Це на 15% вище показника жовтня минулого року", - повідомили в ДТЕК.

За словами генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєва, у випадку подальших простоїв іншої генерації, ТЕС ДТЕК будуть готові нести додаткове навантаження.