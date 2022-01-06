ДТЕК Ахметова у грудні імпортував 350 тис. тонн американського вугілля

В грудні компанія "ДТЕК Енерго" бізнесмена Ріната Ахметова поставила в Україну морем 350 тис. тонн вугілля з США і Колумбії. Це максимальний місячний обсяг імпорту за весь період поставки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Завершили розвантаження двох останніх "Панамаксів". Вугілля з п'ятого судна було повністю відвантажено в порту "Чорноморськ" ще 1 січня. Шосте судно розвантажили в порту ТІС 3 січня. Наразі американське та колумбійське вугілля або вже на ТЕС, або прямує туди залізницею", - йдеться у повідомленні компанії на сторінці в Facebook.

Також ДТЕК повідомив, що готується зустрічати три нових партії вугілля вже в січні. Паливо з 7-9-го "Панамаксів" також поповнить склади ТЕС компанії.