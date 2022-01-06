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ДТЕК Ахметова у грудні імпортував 350 тис. тонн американського вугілля

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Київ, Четвер 06 січня 2022 15:04
ДТЕК Ахметова у грудні імпортував 350 тис. тонн американського вугілля Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В грудні компанія "ДТЕК Енерго" бізнесмена Ріната Ахметова поставила в Україну морем 350 тис. тонн вугілля з США і Колумбії. Це максимальний місячний обсяг імпорту за весь період поставки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Завершили розвантаження двох останніх "Панамаксів". Вугілля з п'ятого судна було повністю відвантажено в порту "Чорноморськ" ще 1 січня. Шосте судно розвантажили в порту ТІС 3 січня. Наразі американське та колумбійське вугілля або вже на ТЕС, або прямує туди залізницею", - йдеться у повідомленні компанії на сторінці в Facebook.

Також ДТЕК повідомив, що готується зустрічати три нових партії вугілля вже в січні. Паливо з 7-9-го "Панамаксів" також поповнить склади ТЕС компанії.

Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики запаси вугілля на ТЕС ДТЕК за останній тиждень зросли на 4,5% - до 336 тис. тонн. Загалом запаси вугілля на українських ТЕС, станом на 4 січня перевищили 500 тис. тонн.

Як повідомлялося, за 11 місяців 2021 року шахти ДТЕК збільшили видобуток вугілля до 15,2 млн тонн.

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