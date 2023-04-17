Паводок в Украине. Вода вышла из берегов в 8 областях, затоплены дороги

Так, по информации Гидрометеорологического центра наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. Остаются подтоплены 852 домохозяйства", - говорится в сообщении.

В частности:

Черниговская - 474;

Черкасская - 182;

Днепропетровская - 79;

Полтавская - 107;

Киевская - 10.

К тому же 111 домов в областях:

Днепропетровская - 38;

Черкасская - 42;

Черниговская - 29;

Полтавская - 2, из них 38 дачных.

Кроме этого, в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 10 тысяч 762 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение к 30 населенным пунктам: Черниговская -29 и Киевская -1.

По данным "Укрэнерго", гидроэлектростанции работают на протяжении всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет уменьшить уровень Киевского и Каневского водохранилищ.

"Уровень воды значительно выше, чем в предыдущие годы", - констатируют энергетики.

Как сообщалось, жителей Киева и ряда областей предупредили о возможных подтоплениях дорог и домов. Угроза подтопления возможна в период с 13 по 17 апреля.

Напомним, в четверг, 13 апреля, в Иванкове (Вышгородский район, Киевской области) из-за значительных осадков размыло дамбу. Водой подтопило две улицы.