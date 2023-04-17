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Паводок в Украине. Вода вышла из берегов в 8 областях, затоплены дороги

Фото: в ГСЧС рассказали о ситуации с подтоплениями по Украине на 17 апреля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

К утру понедельника, 17 апреля, остаются подтопленными 852 домохозяйств, нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов. Наблюдается понижение темпа поднятия уровня воды в реках на севере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, по информации Гидрометеорологического центра наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. Остаются подтоплены 852 домохозяйства", - говорится в сообщении.

В частности:

  • Черниговская - 474;
  • Черкасская - 182;
  • Днепропетровская - 79;
  • Полтавская - 107;
  • Киевская - 10.

К тому же 111 домов в областях:

  • Днепропетровская - 38;
  • Черкасская - 42;
  • Черниговская - 29;
  • Полтавская - 2, из них 38 дачных.

Кроме этого, в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 10 тысяч 762 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение к 30 населенным пунктам: Черниговская -29 и Киевская -1.

По данным "Укрэнерго", гидроэлектростанции работают на протяжении всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет уменьшить уровень Киевского и Каневского водохранилищ.

"Уровень воды значительно выше, чем в предыдущие годы", - констатируют энергетики.

Как сообщалось, жителей Киева и ряда областей предупредили о возможных подтоплениях дорог и домов. Угроза подтопления возможна в период с 13 по 17 апреля.

Напомним, в четверг, 13 апреля, в Иванкове (Вышгородский район, Киевской области) из-за значительных осадков размыло дамбу. Водой подтопило две улицы.

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