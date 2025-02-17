В ГСЧС рассказали, какую область россияне больше всего минируют дистанционно

Российские оккупанты больше всего минируют дистанционно территорию Харьковской области. Преимущественно это запрещенные международными конвенциями кассетные противопехотные мины или с сейсмическими датчиками.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал глава ГСЧС Украины Андрей Даник в интервью "Укринформу" .

По его словам, на сегодня наиболее загрязнены взрывоопасными предметами в результате российской агрессии Харьковская, Херсонская и Донецкая области.

"Если говорить о дистанционном минировании, то его больше всего, конечно, в Харьковской области. Преимущественно это запрещенные международными конвенциями кассетные противопехотные мины ПФМ или противопехотные мины ПОМ-3 с сейсмическими датчиками", - рассказал Даник.

Он отметил, что есть определенная сложность в обезвреживании этих мин, но личный состав ГСЧС имеет достаточную подготовку и уровень квалификации, а также обеспечен техническими средствами, чтобы эффективно обезвреживать их.