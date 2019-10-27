У ДСНС розповіли про рівень забруднення повітря сьогодні

Станом на неділю, 27 жовтня, спеціалісти не фіксують значного перевищення рівня забруднення повітря в містах України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними моніторингу ДСНС, в Україні не спостерігається значного зростання рівнів забруднення атмосферного повітря. Однак у Львові, Кривому Розі, Одесі, Дніпрі та Кам'янському було зафіксовано незначне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

У відомстві зазначаються, що збільшення концентрації забруднюючих речовин в повітрі пов'язане з погодною ситуацією, яка склалася в Україні. Мова йде про відсутність опадів, слабкий вітер та густі тумани. Покращення погодної ситуації очікується 28-29 жовтня.

"Загалом, синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, спеціалісти ДСНС також не виявили значного перевищення рівня забруднення атмосферного повітря в Україні. Лише у деяких містах спостерігалося незначне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.