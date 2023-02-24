В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий: где ждать непогоду

В ГСЧС заявили о непогоде, которая ожидается сегодня в Киеве. Также завтра возможна метель и сильный снег в Карпатах и Закарпатье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра 25 февраля днем в Украине порывы ветра 15-20 м/c, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метель. Днем в Карпатах сильный снег, на Закарпатье сильный дождь и мокрый снег", - пишет пресс-служба.

Тем временем в Киеве и области уже в ближайшие часы до конца суток возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Отмечается, что непогода может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.