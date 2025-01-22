В ГСЧС показали последствия атаки РФ на Николаев: повреждены дома, есть пострадавшие

"Частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже, который охватил площадь 100 квадратных метров, ликвидирован. Из дома эвакуировали 200 человек, сейчас все вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что взрывная волна повредила оконное остекление в 4 многоквартирных и 1 частном жилом доме.

Кроме того, известно, что спасатели потушили пожар камыша на площади 1 тысячи квадратных метров.

"Повреждены двери и окна в лодочном кооперативе. Есть повреждения в частном доме, админздании, уничтожен автомобиль. Ликвидировано возгорание мусора и сухой травы на площади 100 квадратных метров", - сообщили чрезвычайники.

В результате вражеской атаки пострадали два человека. Среди них - 74-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу, а также мужчина с острой реакцией на стресс. Ему оказали первую помощь, однако от госпитализации он отказался.

По состоянию на сейчас все пожары уже ликвидированы. Спасатели сообщили, что также развернуты пункты экстренной психологической помощи, где работают психологи ГСЧС и полиции.

Всего к работам привлекалось 45 спасателей и 11 единиц техники ГСЧС.