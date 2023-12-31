В ГСЧС показали фото спасения людей после атаки РФ по Селидовому

"Сегодня враг нанес очередной коварный удар по жилому сектору г. Селидово Покровского района. В результате обстрела получили ранения местные жители", - сказано в сообщении.

Спасатели, оперативно прибывшие на место обстрела, предоставили первую медицинскую помощь двум раненым и транспортировали их в лечебное учреждение.

"В общей сложности в результате обстрела ранений получили 4 человека и 1 человек погиб. Также повреждены 38 частных жилых домов", - сообщили в ГСЧС.

Фото: в ГСЧС показали фото спасения людей после атаки РФ по Селидову (t.me/dsns_telegram)

Массированный обстрел Украины

29 декабря россияне провели самый массированный обстрел Украины с начала полномасштабной войны.

Враг запустил по Украине 158 дронов и разных ракет.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 воздушных целей – 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. В результате попадания и падения обломков в нескольких регионах погибли и ранены среди мирного населения.

Детальнее о последствиях российского удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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