В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Харькову: что известно

Что известно об атаке на Харьков

Напомним, что в Харькове было слышно и зафиксировано около 20 ударов. Больше всего досталось Основьяновскому району. Атака происходила в период с 21:00 по 23:00.

В результате атаки пострадали гражданские предприятия, складские и производственные помещения, автомобили и не только.

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, двумя пострадавшими оказались - мужчина около 65 лет с осколочными ранениями головы и острой реакцией на стрес, а также женщина, которой около 55 лет.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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