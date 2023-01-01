В ГСЧС назвали количество потерь среди спасателей с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения российских военных в Украину погибли 57 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"57. Столько братьев и сестер потеряла наша семья с начала полномасштабного вторжения российской армии. 57 шрамов навсегда останутся на нашем гербе", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что погибшие были опытными специалистами.

"Наша обязанность - никогда не забывать, какой ценой спасатели каждый раз ведут борьбу за жизнь и безопасность людей. Помнить и благодарить", - добавили в ГСЧС.