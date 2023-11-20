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Жены российских мобилизованных вышли на первый митинг в Москве, - британская разведка

Фото: Жены российских мобиков начали протестовать (instagram.com/jugaliamina)
Автор: Александр Белоус

Жены российских солдат 7 ноября вышли на первый публичный уличный протест в Москве после вторжения в Украину. Протестующие собрались на центральной Театральной площади и развернули транспаранты с требованием отвести своих мужей от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с февраля 2022 года в социальных сетях ежедневно появляются примеры того, как российские жены и матери подают онлайн-обращения с протестом против условий службы своих близких.

Однако, по данным британской разведки, драконовское законодательство России до сих пор не позволяло родственникам военнослужащих объединиться во влиятельную лоббистскую силу, как это сделали матери солдат во время советско-афганской войны 1980-х годов.

"Полиция разогнала акцию протеста на Театральной площади за считанные минуты. Однако требование протестующих примечательно. Очевидно, что бесконечно растянутое боевое развертывание личного состава без ротации все чаще воспринимается как нерациональное как самими военнослужащими, так и их родственниками", - отмечают в Минобороны Британии.

Поддержка войны среди жителей России

По данным независимого "Левада-Центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В сентябре 73% одобряют вторжение в Украину.

За последние полгода количество жителей, опасающихся всеобщей мобилизации, значимо не изменилось. Опасаются мобилизации 59% опрошенных, 37% - не опасаются. Реже остальных опасаются мобилизации жители Москвы.

По данным британской разведки, в последние недели моральное состояние российских войск, остается особенно тяжелым. Продолжают иметь место случаи отказа целых российских подразделений от выполнения приказов и вооруженные стычки между офицерами и их солдатами.

При этом властям РФ трудно оказать правовое давление на несогласных военных, чему препятствует официальный статус вторжения как "специальной военной операции", а не как войны.

 

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