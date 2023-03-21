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Жена оккупанта пожаловалась, что он на фронте должен покупать еду за свой счет (перехват)

Фото: жена оккупанта пожаловалась, что он на фронте должен покупать еду за свой счет (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жена российского военного выразила недовольство тем, что ее муж вынужден покупать еду за свой счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

В ходе разговора она рассказала, что ее мужа заставляют постоянно копать окопы. Кроме этого она пожаловалась, что у него закончились деньги, так как он вынужден за свой счет покупать себе еду.

Женщина также жалуется на российское командование, не обеспечивающее своих подчиненных. И рассказывает о том, что сама постоянно передает мужчине еду.

Напомним, что военный РФ рассказал, что он расстрелял невооруженных бойцов ВСУ и снял это на видео.

Российский военный во время телефонного разговора пожаловался своему товарищу на свое руководство. Он рассказал о том, что Россия не лечит своих раненых солдат.

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