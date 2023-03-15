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Жена оккупанта пожаловалась, что в РФ начали мобилизовать студентов на фронт (перехват)

Фото: жена оккупанта пожаловалась, что в РФ начали мобилизовать студентов на фронт (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские власти начали мобилизовать студентов на фронт. Это связано с большими потерями среди личного состава россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

По словам жены одного из окупантов, ей не нравится, что мужа и его подразделение перебросили в место с более ожесточенными боями. Кроме этого, она жалуется, что в России происходит усиленная мобилизация. Там стали забирать на фронт студентов.

"Читаю целый день, студентов забрали, тех забрали на недостающих позициях, всех опрокидывают", - рассказывает она.

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Напомним, что гражданский с временно оккупированной территории в Луганской области рассказал о слабости армии РФ и отсутствии понятных лозунгов у захватчиков.

Российский военный в телефонном разговоре рассказал своему товарищу о большом количестве погибших, тела которых лежат на каждом шагу, а также о пренебрежительном отношении к мобилизованным, которых отправляют на смену погибшим как "пушечное мясо".

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