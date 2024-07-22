"Дружбе" конец? В чем Словакия и Венгрия обвинили Украину и будет ли суд из-за нефти РФ

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Украина остановила транзит нефти в Венгрию? Что произошло

На прошлой неделе издание Bloomberg сообщило о приостановке транзита нефти "Лукойла" по трубопроводу "Дружба" через территорию Украины.

Российская компания и до этого находилась под украинскими санкциями, но они касались выведения капиталов, ограничений на торговые операции и запрета на участие в приватизации государственного имущества. С июня запрет распространился и на транзит.

Венгерская энергетическая компания MOL и российский "Лукойл" работают над решением проблемы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в кулуарах заседания ООН в Нью-Йорке.

По его словам, сложилась ситуация, при которой "Лукойл" не осуществляет поставки в Венгрию. При этом он не вдавался в подробности, что именно привело к остановке.

Неопределенности добавило и то, что MOL, "Лукойл", "Нафтогаз Украины" и в министерстве энергетики России не ответили на запросы о комментариях.

Согласно отраслевым данным, "Лукойл" - одна из нескольких компаний из РФ, которые поставляют нефть по южной ветке трубопровода "Дружба". В настоящее время венгерская компания MOL получает из России две трети сырой нефти.

Отметим, европейские ограничения против российских нефти и газа не распространяются на трубопроводные поставки. После того как этого добился венгерский премьер Виктор Орбан, Будапешт нарастил поставки углеводородов.

Нефть "Лукойла" не поступает в Словакию: как реагируют власти

Словацкая сторона заявляет, что тоже не получает российскую нефть. И это может повлиять на работу одного из местных нефтеперерабатывающих заводов.

По словам пресс-секретаря министерства экономики Словакии Марии Павлусик, полностью поставки российской нефти не приостановлены.

"Информация Slovnaft указывает на то, что проблема касается только поставок от конкретного поставщика - российской компании "Лукойл", которая попала под санкции Украины", - отметила она.

Словацкое издание TASR полагает, что долгосрочная пауза негативно скажется на работе НПЗ в Братиславе. Поскольку несмотря на переход к альтернативным поставщикам, две трети нефти до сих пор поступает из России. Как заявила Павлусик, ее министерство решает проблему с украинскими партнерами.

Накануне в пресс-службе словацкого премьера Роберта Фицо сообщили, что тот поднимал вопрос в телефонном разговоре с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

По мнению Фицо, Украина предприняла "бессмысленные ограничения", которые наносят ущерб якобы не России, а некоторым странам Евросоюза.

"Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений, и решение украинского президента означает, что входящий в венгерскую группу MOL словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft получит на 40% меньше нефти, чем нужно для переработки", - заявил он.

И пригрозил, что это может привести к прекращению поставок нефтепродуктов от Slovnaft, который обеспечивает "почти десятую часть украинского потребления".

Отметим, ни вчера, ни сегодня на официальных каналах Кабинета министров Украины и Дениса Шмыгаля не было информации о разговоре с Фицо.

Почему Венгрия обвинила Украину в угрозе энергобезопасности

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в пятницу заявил, что вопрос прекращения транзита нефти "Лукойла" могут вынести на заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Заседание прошло сегодня, но на ресурсах ЕС есть лишь отчет о продлении санкций против России.

Он назвал решение Украины "непонятным и неприемлемым", так как и Венгрия, и Словакия зависят от поставок по трубопроводу "Дружба", по которому перекачивается около двух миллионов сырой нефти "Лукойла" в год.

"Это решение ставит под серьезную угрозу долгосрочную безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию", - заявил он.

Он также добавил, что Будапешт обращался в Киев с призывом решить проблему.

"Это странно, что страна, которая стремится в ЕС, ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов ЕС, особенно летом, когда потребление энергии находится на пике", - подчеркнул Сийярто.

По его словам, сначала украинские власти проявили готовность найти выход из ситуации, но в последнее время "попытки сошли на нет".

Украина берет вопрос транзита нефти из РФ в свои руки?

Как пишет Politico, цель Украины - задушить ключевой источник доходов военного бюджета России спустя более чем два года с начала полномасштабного вторжения. Но данный шаг вызывает опасения по поводу дефицита поставок в Венгрию, которая зависит от российской нефти на 70%, конкретно от "Лукойла" - на половину объема.

По словам эксперта "Центра восточных исследований" Илоны Гизинской, уже через несколько недель венгры могут столкнуться с подорожанием топлива и дефицитом электроэнергии, если не будет найдено решение.

Издание подчеркивает, что "отмена "Лукойла" происходит на фоне обострения отношений между странами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский критиковал Орбана за встречу с Владимиром Путиным в рамках так называемой "мирной миссии".

Евросоюз ввел эмбарго на морской импорт российской нефти. Но исключил из санкций поставки по трубопроводу, чтоб дать переходный период Венгрии, Чехии и Словакии для поиска альтернативных источников.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Инны Совсун, Украина решила взять вопрос в свои руки.

"Мы более двух лет ждали, пока ЕС, "Большая семерка" введут реальные санкции против российской трубопроводной нефти", - цитирует ее Politico.

По ее словам, абсурдно позволять России зарабатывать на поставке нефти, если деньги затем тратятся на войну. Она также намекнула на второстепенную цель запрета: преодолеть сопротивление Венгрии поставкам оружия Украине и вступлению в ЕС. И добавила, что после провала дипломатического трека нужно искать другие подходы "как с ними разговаривать".

Санкции, которые вынуждают оператора "Укртранснафта" якобы отклонять заявки на транзит нефти "Лукойла", не направлены против других компаний, включая "Роснефть" и "Татнефть". Отчасти это связано с тем, что по "Дружбе" продолжает поставляться нероссийская нефть из Казахстана в Германию, говорит Елена Лапенко, эксперт по украинской энергетической безопасности в аналитическом центре DiXi Group.

Но после "Лукойла" на подходе санкции против других компаний, добывающих и экспортирующих российскую нефть, отметила она в комментарии Politico. Издание подчеркивало, что по состоянию на 20 июля правительства Украины и Венгрии, а также компании MOL и "Лукойл" не ответили на запросы.

Что официально говорят в Украине и будет ли суд

Украинские власти не спешат официально комментировать новый скандал. На прошлой неделе был опубликован лишь комментарий "Укртранснафты" для украинского Forbes.

"Транспортировка нефти в европейские страны осуществляется в плановом режиме в соответствии с полученными заявками европейских заказчиков", - заявили в компании 18 июля.

Там также добавили, что подсанкционный "Лукойл" не является владельцем нефти для венгерской MOL. И данную информацию MOL подтвердила в письменном виде. Таким образом, другие поставщики могут и дальше поставлять нефть в европейские страны по "Дружбе".

Отметим, "Укртранснафта" прокачивает нефть из России согласно десятилетнему контракту, заключенному в 2019 году. За 10 лет Украина должна получить 1,5 млрд долларов - в среднем по 150 млн в год. По данным Bloomberg, Россия зарабатывает на поставках нефти через южную ветку "Дружбы" около 6 млрд долларов в год.

Сегодня венгерский министр Петер Сийярто заявил, что контактировал с МИД Украины по вопросу прекращения поставок.

"Я разговаривал с украинским внешнеполитическим ведомством. Министр вчера сказал, что они разрешают любую перекачку нефти, но это неправда", - сказал он.

По состоянию на вечер на сайте МИД Украины нет публикаций о разговоре с Сийярто.

Кроме того, сегодня он пригрозил, что Венгрия может подать в суд на Украину.

"Очевидно, что решение Украины в корне угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии. Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского союза, и одним своим решением она ставит под фундаментальный риск поставки нефти двум странам-членам ЕС", - заявил министр и назвал украинские санкции якобы нарушением Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Поэтому, по его словам, Будапешт инициирует процедуру консультаций, в ходе которых Еврокомиссия должна представлять его интересы. А если не удастся договориться, то есть возможность запустить быстрый арбитраж, который вынесет решение в течение 40 дней.

"У комиссии есть три дня на исполнение нашего запроса, после чего мы передадим вопрос в суд", - отметил он и добавил свое мнение о том, что ЕС имеет право отказать Украине в выполнении обязательств по Соглашению об ассоциации.

Его словацкий коллега Юрай Бланар заявил, что Еврокомиссия должна действовать в качестве хранителя договоров ЕС и повлиять на Украину как на ассоциированное государство. Официальной реакции органов Евросоюза пока тоже нет.

При подготовке материала использовались: публикации Bloomberg, Politico, "Forbes Украина", заявления официальных лиц Венгрии и Словакии.