Дружба между мужчиной и женщиной: это до сих пор миф или уже норма?

Почему тема такой дружбы вызывает столько споров

Дружба между мужчиной и женщиной усложнена биологически, культурно и эмоционально. Мужчины чаще интерпретируют доброжелательность женщин как интерес, а женщины - как поддержку. Но эта динамика не является универсальной.

"Наша культура долгое время не признавала, что между полами может быть что-то, кроме романтики или родства. Это влияет на представление о дружбе", - объясняет психолог Розалин Фишер.

Где грань между дружбой и симпатией

Интенсивное внимание, флирт, ревность часто являются сигналами, что это не просто дружба. Если вы часто думаете о человеке вне контекста дружбы, это тоже признак смещения границ. Психологи рекомендуют проверить себя - а готовы ли вы услышать, что этот человек встречается с другим?

Что говорит наука

Исследование университета Висконсин-Мэдисон (США) показало, что до 68% дружб между полами переходят в романтику.

В парах, где один партнер был женат, дружба с посторонним лицом часто становилась причиной эмоциональной измены.

"Если нет честности и ясности о намерениях - дружба не выдерживает испытания", - говорит клинический психолог Джули Голтцман.

Как понять, настоящая ли это дружба

Признаки здоровой дружбы между полами:

Отсутствие сексуального напряжения

Взаимное уважение к границам (у вас или партнёра есть пара - и это принимается)

Открытые разговоры без двойных смыслов

Не возникает желания изменить формат отношений

Что делать, если эмоции появились

Проговорить честно, не затягивать с самонаблюдением

Не использовать дружбу как замену отношениям

Если чувства только с одной стороны - лучше дистанцироваться

Возможна ли дружба после разрыва или романтики

Возможна, но после достаточной паузы. Оба должны пройти этап отделения и честно отпустить ожидания. Без этого дружба часто будет просто формой зависимости или бегства от одиночества.

Мнение эксперта

По словам лайф коуча Виталия Курсика, дружба между мужчиной действительно существует. И не обязательно у таких друзей были в прошлом романтические или сексуальные отношения. Также совсем не факт, что такие отношения могут возникнуть в будущем.

"Дружба двух людей держится на многих вещах и если это действительно дружеские отношения, то особого значения не имеет, вы одного пола или разного. Друзья при жизни могут проходить разные этапы, может даже возникать увлечение. Но как раз самые крепкие дружеские отношения возникают у тех, кто не имел в прошлом связи", - говорит эксперт.

Он добавил, что в современном мире такой формат дружбы абсолютно реален и он может длиться годами. Потому что на первом месте стоят ценности, а не физическое влечение. И в жизни бывают иногда такие странные случаи, которые классифицировать очень трудно.