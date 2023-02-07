Второй по величине российский госбанк стал убыточным благодаря санкциям Запада

"Главное, на чем мы получили убытки, это то, что в период с 24 февраля по 10 марта, до тех пор, пока не были приняты решения об ограничении свободной выдачи населению средств в валюте, у нас со счетов было снято 26 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, таких средств в банке не было и он был вынужден покупать доллары по курсу, который был выше 100 рубле за доллар. "И вот эта разница между сегодняшними 70 рублями и 100 дает нам основной на сегодня убыток", - сообщил Костин.

Западные страны заблокировали доступ нескольких крупных российских банков к международной платежной системе SWIFT вскоре после того, как 24 февраля прошлого года Москва вторглась в Украину, а крупнейшие кредиторы Сбербанк и ВТБ были вынуждены закрыть операции в большей части Европы.

Санкционный удар обрушился на ВТБ раньше, чем на большинство других банков. Кроме того, он был сильно зависим от международных рынков и имел более 20% своего кредитного портфеля в иностранной валюте.

Меры контроля за движением капитала, введенные в феврале и марте прошлого года, включали запрет на покупку наличных долларов и евро, поскольку вкладчики поспешно выводили средства, а Москва пыталась вернуть себе часть контроля на валютном рынке.

ВТБ не публиковал финансовые результаты за 2022 год.