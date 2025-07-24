Второй по величине аэропорт России почти обанкротился

По словам нового руководителя "Домодедово" Андрея Иванова, общий долг аэропорта достиг 70 млрд рублей. Из них 34 млрд в рублях и 450 млн в долларах. В 2025 году платежи по процентам составят 8 млрд рублей.

Поэтому сейчас проходят встречи с кредиторами по вопросам реструктуризации долга. А задолженность по налогам власти разрешили направить на выплату зарплат.

"Долг возник при падении пассажиропотока и выручки, увеличении убытков, несмотря на которые не были сокращены расходы и не повышалась эффективность операционной деятельности", - пояснил Иванов.

В 2023 году пассажиропоток аэропорта составлял почти 20 млн человек, но в 2024-м показатель упал до 15,5 млн. В этом году он может снизиться еще на 2 млн, отметил Иванов. Сейчас пассажиропоток "Домодедово" как минимум вдвое ниже возможностей.

Топ-менеджер также сообщил о последовательном падении выручки аэропорта: в 2023 году она составила 34 млрд рублей, в 2024-м - 31 млрд, а в этом году упадет до 30 млрд.

Убыток в 2023 году он достиг почти 7 млрд рублей, в 2024-м - 7,2 млрд, а в этом году вырастет до 10 млрд.

Еще около 650 млн рублей составляет текущая кредиторская задолженность предприятий группы и примерно столько же - долги по зарплате, отметил Иванов.

Как сообщает издание, основные активы международного аэропорта "Домодедово" принадлежали ООО "ДМЭ Холдинг".

Российская генпрокуратура обвинила ключевых бенефициаров - Дмитрия Каменщика и Валерия Когана - в том, что, будучи резидентами других государств, они выводили прибыль за рубеж. По решению суда "Домодедово" национализировали.