Второй тур выборов в Польше: у кого больше шансов и кто опаснее для Украины

Согласно данным экзит-поллов, первый тур выборов выиграл кандидат от проправительственной "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,8% голосов. Вторым пришел поддержанный оппозиционной партией "Право и справедливость" глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий с 29,1% голосов.

Такой небольшой разрыв между ними стал одной из главных неожиданностей выборов. Данные соцопросов накануне голосования давали Тшасковскому около 5% перевеса над соперником.

Итоговые результаты выборов, естественно, могут несколько отличаться от данных экзит-поллов, но победители первого тура, как и общие тренды уже понятны.

С учетом минимального разрыва между Тшасковским и Навроцким судьбу выборов определят голоса избирателей, которые в первом туре проголосовали за других кандидатов.

На чьи голоса могут рассчитывать Тшасковский

Прежде всего, за кандидата от "Гражданской коалиции" Тшасковского могут проголосовать сторонники других партий, входящих с ней в коалиции. В частности, спикера сейма и сопредседателя блока "Третий путь" Шимона Головни. По последним данным, он набирает 4,9% голосов – такой низкий результат стал еще одним сюрпризом выборов.

Кроме того, Тшасковский может рассчитывать на часть голосов лидера входящей в коалицию партии "Левица" Магдалены Беят, набравшей 4,1% голосов.

Мэр Варшавы может побороться и за избирателей еще одного левого политика – оппозиционера Андриана Зандберга, набравшего 5,2% голосов.

На чьи голоса может рассчитывать Навроцкий

В свою очередь, к Навроцкому могут перетечь голоса кандидатов, занявших на выборах третье и четвертое места: Славомира Ментцена (14,8%) и Гжегожа Брауна (6,3%). Они оба принадлежат к крайне правому политическому спектру. Ментцен является лидером "Конфедерации", за которой закрепился имидж антиевропейской и антиукраинской партии. А Браун известен своими антиукраинскими и антисемитскими акциями, эксцентричными идеями вроде перехода Польши к монархической форме правления.

Настолько уверенный результат Ментцена и Брауна – очередной сюрприз первого тура выборов. Оказалось, что более 20% польского электората разделяют праворадикальные, антисистемные и даже ксенофобские идеи.

Таким образом, Тшасковскому за две предстоящие недели предстоит побороться за голоса более левых кандидатов, тогда как Навроцкому – ультраправых, что приведет к еще большей поляризации польской политики.

Тревожный сигнал для Тшасковского – несмотря на небольшую победу в первом туре, суммарно он вместе с потенциальными союзниками во втором туре набирает меньше, чем Навроцкий и его возможные партнеры.

В итоге несмотря на относительно невысокий результат – менее 30%, шансы Навроцкого во втором туре все же выглядят минимально предпочтительнее.

Почему нельзя просто складывать рейтинги

Безусловно, арифметическое сложение рейтингов кандидатов дает лишь очень приблизительный расклад во втором туре. Далеко не все избиратели проигравших кандидатов во втором туре обязательно пойдут голосовать за примерно близкого им по идеологии политика – многие, как минимум, останутся дома.

Это подтверждает и проводившаяся перед первым туром социология. К примеру, только 68% сторонников Ментцена были склонны поддержать во втором туре Навроцкого. Почти столько же избирателей Зандберга говорили о готовности проголосовать потом за Тшасковского.

Важную роль сыграет и то, будут ли проигравшие кандидаты публично призывать своих избирателей кого-то поддержать во втором туре – или оставят это на их усмотрение.

Есть ли опасность для Украины

Обоих вышедших во второй тур кандидатов, и Тшасковского, и Навроцкого, точно нельзя назвать антиукраинскими или пророссийскими. То есть, превращения Польши в новую Венгрию или Словакию при любом исходе выборов ожидать точно не стоит.

При этом если Тшасковский в целом всегда высказывался в проукраинском духе, обещая Украине всяческую поддержку и осуждая российскую агрессию (за исключением скандала с "буферной зоной"), то отношение Навроцкого к Украине более противоречивое. Он также осуждал российский террор, но при этом перекладывал часть ответственности на "европейские элиты", а также постоянно высказывал в адрес Украины претензии по историческим вопросам.

Потому возможная победа Навроцкого может вызывать больше опасений. В том числе потому, что в борьбе за голоса ультраправого электората Ментцена и Брауна он может пообещать им скорректировать свою политику – в антиукраинскую сторону.

Но гораздо большие последствия победа Навроцкого будет иметь для внутренней политики Польши. Противостояние между правительством Дональда Туска и президентом станет еще острее, чем сейчас, когда главой государства является Анджей Дуда от той же партии "Право и справедливость".

Потенциально победа Навроцкого, наряду с плохими результатами членов правящего большинства может даже запустить переформатирование парламента, вплоть до создания коалиции с праворадикалами. Такой сценарий действительно грозит Украине серьезными последствиями, хотя всерьез анализировать эту угрозу еще рано.