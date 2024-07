Второй теннисист "большой четверки" анонсировал завершение карьеры

37-летний теннисист объявил грядущий турнир последним в профессиональной карьере. Он станет вторым после швейцарца Роджера Федерера представителем "большой четверки" мужского тенниса на отдыхе.

"Прибыл в Париж на свой последний навсегда теннисный турнир - Олимпиаду. Выступления за Соединенное Королевство безусловно были самыми памятными неделями моей карьеры, и я чрезвычайно горжусь возможностью сделать это в последний раз", - написал Маррей.

Шотландец в этом году заявил на соревнования в одиночном и парном разрядах. Теннисный турнир Олимпийских игр-2024 начнется 27 июля. Продолжаются соревнования до 4 августа.

Competing for должна быть за пределами моего memorable weeks of my career and I'm extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1 — Andy Murray (@andy_murray) Июль 23, 2024