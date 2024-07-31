О втором саммите мира, ударах по РФ и не только: главное из интервью Зеленского французским СМИ

Почему Россия продвигается на поле боя

Журналист из AFP спросил Зеленского, почему российские войска продолжают продвигаться на востоке Украины и смогут ли ВСУ остановить их в ближайшей перспективе. Как пояснил президент, продвижению российской армии есть несколько причин, и если их решить - их удастся остановить.

"Мы уже не держим ни в каком секрете, что мы готовили 14 бригад. 14 бригад, которых мы хотели укомплектовать оружием прежде всего. Это бригады, которые должны защищать нашу территорию и должны быть резервами для того, чтобы мы ротационно отпускали ребят отдохнуть, а эти бригады их замещали. Когда мы говорили и готовили соответствующие пакеты (западной помощи - ред.), это укомплектация 14 этих бригад. Как вы считаете, по вашему мнению, если из 14 укомплектовано 3, можно остановить? Мы их сможем остановить, безусловно. Но есть вот такая стоимость, потому что стоимость - это время. Время, пока укомплектуем бригады. А время - это жизни людей", - сказал глава государства.

Вторая причина, по словам Зеленского, - это страх россиян отступать. Оккупанты боятся, что за возвращение назад их будут расстреливать свои.

"И это правда - их там убивают, если они бегут обратно. Это абсолютно правда. И мы себе, даже во время самых жестоких вызовов войны, мы не сможем себе позволить это никогда. Потому что тогда, понимаете, за что мы боремся? Тогда это непонятно, что мы боремся за жизнь людей и при этом просто не бережем эту жизнь. Понимаете, да? То есть это о других ценностях. Это точно ни о демократии, ни о свободе, ни о чем. Вот вам и ответ", - объяснил он.

Кроме того, как отметил президент, для того чтобы остановить россиян, нужно иметь какое-то преимущество. Прежде всего, в оружии и технологиях. Также, подчеркнул Зеленский, украинские войска должны иметь возможность применять все оружие, как им нужно.

Об ударах по территории РФ

Объясняя французским журналистам о необходимости применения имеющегося в ВСУ оружия без ограничений, Зеленский затронул вопрос ударов западным оружием по территории РФ. И то, что у Украины нет сегодня такой возможности, по его словам, серьезный вызов.

"Что вы бы делали на нашем месте? Например, если бы вы знали, что россияне, например, глубина 30 километров от границы, в их сторону, в российской сторону, там стоят установки. 30, 60, 100 километров там стоят самолеты, которые бомбят нас. Или какие-то установки РСЗО и тому подобное, которые стреляют по нам. Или другое оружие, грады С-300, которые они используют. Из Белгорода, например, зная, что у нас нет прав уничтожить их оружием. Чтобы вы делали на нашем месте? То есть у вас такой вызов", - подчеркнул он.

Зеленский привел в пример Харьков, страдающий от российских ударов с территории Белгородской области, и объяснил, что даже Patriot не способны полностью защитить город от атак со стороны РФ.

"Все равно, как даже с Киевом. Вот вам, пожалуйста, больница "Охматдет". Да, вроде бы защищено, но все равно что-то долетает. И все равно погибшие люди. И поэтому, чтобы вы делали, если бы вы знали, что в 50 километрах от вашей границы стоят вооруженные силы РФ, которые стреляют, и они знают, что по ним стрелять нельзя? Чтобы делали вы? Мы ломаем голову, что делать? Потому что, если использовать оружие наших партнеров, а потом они могут сказать, мы вам больше не дадим помощи. Вот вам и риск", - сказал президент.

В то же время он добавил, что Украина продолжает работать с партнерами по получению такого разрешения, но пока партнеры боятся такого решения.

"Но они должны понимать, что мы живем и боремся. И если они не найдут возможность помочь нам, мы будем находить другие шаги. Другие шаги, чтобы защитить наших людей", - резюмировал глава государства.

Покровск - нынешняя цель России

По словам Зеленского, город Покровск в Донецкой области - главная цель России сегодня, после того, как ее наступление на Харьков потерпело поражение.

"Их направление главное, это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я сказал бы на сегодня, это для них приоритет. Покровское направление и это город Покровск. Конечно там есть и Константиновка, конечно они целятся и на Торецк, конечно они хотят и планы у них есть по Славянску, но все это планы. Наибольшее количество личного состава, наибольшее количество оружия и КАБов, все, что у них есть, они сосредотачивают сегодня на Покровском направлении", - заявил глава государства.

О полусанкциях и полурешениях Запада

Президент раскритиковал Запад за "полусанкции" и "полурешения" в отношении России.

"Если бы не было у нас полусанкций и полурешений, мы бы уже остановили Путина. Безусловно остановили. Мир гораздо сильнее, мир гораздо больше, гораздо мощнее, принципиальнее, экономически сильнее. Я не только о силе оружия, нет, политически, экономически", - сказал французским журналистам Зеленский.

По его мнению, если бы России заблокировали всю энергетику и "абсолютно все", то она бы не выжила.

"Почему Путин боится своего общества, я неоднократно об этом говорил. А значит, надо сделать так, чтобы его общество понимало, что такое война. А как они это могут понимать? Ну как? Они должны чувствовать это. Они должны быть изолированы во всем мире. Они должны понимать, что нет такой экономики, чтобы все их предприятия страдали, чтобы их бизнес не развивался. Потому что без экспорта им не хватит. Они съедят там все, что у них есть в России, а потом съедят друг друга. Но полусанкции. Все на половину", - пояснил он.

Россия и второй саммит мира

Украина вместе с партнерами хочет до конца ноября подготовить мирный план, чтобы представить его на втором саммите мира, на который пригласят Россию, поскольку этого хочет весь мир, рассказал Зеленский французским СМИ.

"И там будет и территориальная целостность, и суверенитет и т.д. И вот этот план будет ко второму саммиту подготовлен... Большинство мира сегодня говорит, что на втором саммите представители России должны быть, иначе мы не добьемся мощных результатов ... ЯЯ сказал, я не хочу, чтобы они нам заблокировали процесс подготовки совместного плана. Мы его подготовим с вами, и он будет на столе. И, пожалуйста, если весь мир хочет, чтобы они были за столом, мы не можем быть против, потому что для нас важно их остановить", - сказал президент.

Один из французских журналистов спросил Зеленского, будет ли выход Украины на границы 1991 года обязательным условием для мирных переговоров с РФ, на что тот ответил, что это желательно, но не обязательно.

"Это не значит, что в этот момент мы будем на границах 91-го года. Это я вам отвечаю на ваш вопрос. Нет, это не значит. Да, я считаю, что это справедливо, и справедливый мир для Украины - это восстановить полностью нашу территориальную целостность. Но это не значит, что только благодаря оружию. Я считаю, что сегодня мы стоим на фронте, пока Россия хочет воевать, будет готов план, будет у нас сильная позиция, будет весь мир, большинство стран согласится с этим планом и будет на столе этот план. И потом, пожалуйста, мы можем решить эти вопросы дипломатически, если Россия захочет", - пояснил глава государства.

О Китае

Кроме того, Зеленский объяснил французским журналистам, какую роль Китая он хотел бы видеть в процессе завершения войны РФ против Украины. По его словам, это не посредничество.

"Если Китай захочет, он сможет заставить Россию остановить эту войну. Это как мы говорим обо всем мире. Китай - неотъемлемая часть этого мира, одна из влиятельных держав. Я бы хотел бы, чтобы они не занимали посредническую миссию. Я хотел бы, чтобы они давили на Россию по поводу окончания войны. Так, как давят Соединенные Штаты. Так, как давит ЕС. И чем сильнее государство, тем сильнее надо давить на Россию. Не наоборот. Мне кажется, тогда будет результат, быстрый", - сказал он.

Выборы в США

Комментируя предстоящие президентские выборы в США, на которых за кресло в Овальном кабинете будут соперничать действующая вице-президент США Камала Гаррис и экс-президент Дональд Трамп, Зеленский заявил, что Украина контактирует с обеими командами. Но в любом случае, как подчеркнул он, это уже не будет администрация Джо Байдена.

"Одна история сегодня, наш диалог, и он был нормальный, абсолютно адекватный. Что будет после выборов, мы с вами не знаем. Спрогнозировать стопроцентно мы с вами не можем. И я только верю на то, что общество в США, я считаю, что это самая мощная институция гражданских обществ. И я считаю, что они имеют влияние на все другие институты. Это все же серьезная демократическая страна с очень серьезной децентрализацией, где власть, она не только центральная", - добавил президент.