Второй в рейтинге самых теплых в истории Киева: климатологи подвели итоги 2023 года

Год стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия (13,3 градуса тепла). Отклонение средней температуры от климатической нормы составляло 2,3 градусов.

По данным климатологов, 11 месяцев года имели превышение среднемесячных температур климатической нормы, кроме апреля, который оказался холоднее обычного. Особо отличились январь, август и сентябрь, имевшие наибольшие отклонения - 2,9 градусов, 3,4 градусов, 3,9 градусов соответственно.

Холоднее всего было 8 февраля 10,3 градусов мороза, а теплее всего - 29 августа, когда температура в тени достигла 35,9 градусов тепла.

Всего в 2023 году в Киеве было зафиксировано 47 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе - 16 и августе - 12.

Осадков выпало 673 мм, что соответствует 109% климатической нормы. Однако по времени они распределились крайне неравномерно - по две месячные нормы в июле и апреле и всего 1,5% от средних многолетних показателей в мае.

Самый теплый год

Напомним, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), уходящий 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений. Причиной стало явление Эль-Ниньо, которое будет оказывать влияние на климат в следующем году.

Глобальная средняя температура в 2023 году в октябре была примерно на 1,4 градуса выше среднего значения за 1850 - 1900 годы.

При этом последние девять лет, с 2015 по 2023 год, стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.