Второй раунд переговоров в Стамбуле: Reuters узнало, что Украина предложит России

Завтра в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На ней украинская сторона представит дорожную карту для достижения прочного мирного урегулирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно копии документа, с которой ознакомились агентство, предложенная дорожная карта будет иметь следующую последовательность:
Согласно этому плану, Москва и Киев, при участии США и Европы, будут работать над согласованием условий, на которых стороны смогут прийти к соглашению о полном прекращении войны.
Reuters отмечает, что рамочные условия мирного соглашения, изложенные в копии документа, в значительной степени совпадают с условиями ранее выдвинутые украинской стороной.
Среди них - отсутствие ограничений на военную мощь Украины после заключения мирного соглашение, отсутствие международного признания суверенитета РФ над оккупированными территориями, а также репарации для Украины.
В документе также указано, что нынешнее расположение линии фронта станет отправной точкой для переговоров о территории. При этом условия существенно расходятся с требованиями, которые РФ выдвигала в последние несколько недель.
Напомним, в прошлом месяце, 16 мая, между Украиной и РФ состоялись первые за три года прямые переговоры о завершении войны.
По итогу первой встречи стороны договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000" (что уже сделано) и представить на следующей встречи свое виденье возможного прекращения огня.
Кроме того, после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Путиным, глава Кремля вышел к журналистам и заявил, что РФ готова работать с Украиной над "меморандумом", который в том числе будет предусматривать остановку огня.
На этой неделе Россия предложила провести в понедельник, 2 июня, новый раунд переговоров. Киев в свою очередь уже предоставил Москве свой документ о завершении войны, однако РФ свой вариант так никому и не предоставила. Было лишь сказано, что "меморандум" будет показан непосредственно на встрече.
Вчера президент Владимир Зеленский подтвердил, что ни Украина, ни Турция, ни США - до сих пор не видели российский "документ". В связи с этим неясно, с чем россияне собираются ехать на переговоры в Стамбуле.
Подробнее о том, что решат ли что-то переговоры в Стамбуле - читайте в материале РБК-Украина.
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