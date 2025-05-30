Второй раунд переговоров РФ и Украины в Турции: СМИ узнали, будут ли США

Делегация США не будет присутствовать на втором раунде переговоров Украины и России в Турции. Они запланированы на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.
По данным журналистов, хотя Трамп в последние дни говорил с помощниками о введении новых санкций против России, "он ждет, что произойдет, когда представители Украины и России встретятся на втором раунде переговоров, который запланирован на следующую неделю в Стамбуле".
"США не планируют отправлять делегацию", - утверждается в статье.
При этом помощники Белого дома заявили изданию, что "Трамп хочет видеть прогресс".
"Президент в ярости, но он также хочет заключить сделку. Он пытается найти лучший путь, чтобы достичь этого, но верьте ему, когда он говорит, что уйдет", - сказал один из внешних советников.
На днях Россия выступила с инициативой провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Буквально 30 мая стало известно, что Украина готова к следующим переговорам с Россией. Но до встречи хочет получить от Москвы так называемый "меморандум" по возможному перемирию.
Напомним, что 16 мая в Турции состоялся первый раунд переговоров представителей Украины и России, во время которого обсуждались возможные пути завершения войны. По итогам переговоров делегации договорились подготовить письменные предложения по условиям возможного прекращения огня.
При этом на данный момент Россия затягивает передачу своего "меморандума". Как отмечал президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация делает все для того, чтобы затянуть войну и сорвать переговоры, поэтому и затягивает передачу документа.
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