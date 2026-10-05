Второй пилот flydubai признался, что планировал делать после захвата самолета, - Reuters

В ходе допроса следователями в ОАЭ пилот признался, что намеревался врезаться на самолете в аэропорт "Бен-Гурион" вблизи Тель-Авива.

По данным источников, осведомленных с ходом расследования, этот план появился у мужчины еще до трудоустройства в flydubai. Он сознательно искал работу в авиакомпаниях, совершающих регулярные рейсы в Израиль.

Выяснилось, что ранее в этом году пилот уже выполнял рейс в Тель-Авив и тогда планировал захватить и разбить самолет. Однако тогда он в последний момент отказался от своей затеи.

Reuters пишет, что точная причина изменения решения пока неизвестна, но среди пассажиров того рейса находился человек, с которым злоумышленник был лично знаком.

Что предшествовало

Напомним, 30 сентября самолет flydubai, выполнявший рейс из Абу-Даби в Тель-Авив, сначала подал код 7770, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации. Впоследствии экипаж активировал код 7500, используемый в случае угона самолета или незаконного вмешательства в его работу.

После этого ВВС Израиля подняли в воздух истребители для сопровождения самолета, а сам рейс перенаправили в Саудовскую Аравию. Самолет приземлился в городе Табук.

Отметим, один из пилотов пассажирского самолета Flydubai оказался гражданином Омана и пытался вызвать авиакатастрофу.