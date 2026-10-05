RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Второй пилот flydubai признался, что планировал делать после захвата самолета, - Reuters

12:17 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: самолет авиакомпании Flydubai (x.com/flydubai)

Второй пилот авиакомпании flydubai, пытавшийся на прошлой неделе захватить пассажирский самолет, планировал разбить его в аэропорту в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе допроса следователями в ОАЭ пилот признался, что намеревался врезаться на самолете в аэропорт "Бен-Гурион" вблизи Тель-Авива.

По данным источников, осведомленных с ходом расследования, этот план появился у мужчины еще до трудоустройства в flydubai. Он сознательно искал работу в авиакомпаниях, совершающих регулярные рейсы в Израиль.

Выяснилось, что ранее в этом году пилот уже выполнял рейс в Тель-Авив и тогда планировал захватить и разбить самолет. Однако тогда он в последний момент отказался от своей затеи.

Reuters пишет, что точная причина изменения решения пока неизвестна, но среди пассажиров того рейса находился человек, с которым злоумышленник был лично знаком.

Что предшествовало

Напомним, 30 сентября самолет flydubai, выполнявший рейс из Абу-Даби в Тель-Авив, сначала подал код 7770, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации. Впоследствии экипаж активировал код 7500, используемый в случае угона самолета или незаконного вмешательства в его работу.

После этого ВВС Израиля подняли в воздух истребители для сопровождения самолета, а сам рейс перенаправили в Саудовскую Аравию. Самолет приземлился в городе Табук.

Отметим, один из пилотов пассажирского самолета Flydubai оказался гражданином Омана и пытался вызвать авиакатастрофу.

Позже глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал события на борту террористическим актом. Трагедию удалось предотвратить благодаря пассажирам, которые ворвались в кабину пилота и обезвредили террориста.

Кроме того, авиакомпания Flydubai объявила о приостановлении всех рейсов в Израиль и обратно. Это сделано на время проведения расследования попытки одного из пилотов разбить самолет с израильтянами на борту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Израиль