Второй номер. Кого Трамп может выбрать вице-президентом и что кандидаты говорят об Украине

СОДЕРЖАНИЕ

Джеймс Дэвид (Джей Ди) Венс

Марк Рубио

Даг Бургум

Элиз Стефаник

Тим Скотт

Главное назначение вице-президента в США – заменить действующего главу государства в случае его смерти или потери дееспособности. Однако вице-президент также является важной фигурой для привлечения новых избирателей. В разное время американская пресса называла более десятка человек, которые могли бы стать вице-президентом при Трампе – например, известного даже в Украине телеведущего Такера Карлсона. Но сейчас список реальных претендентов на пост существенно сократился.

Джеймс Дэвид (Джей Ди) Венс

Сенатор от штата Огайо среди других претендентов имеет наименьший опыт в политике. Он избрался в Сенат в январе 2023 года и до этого не занимал ни одного выборного поста.

Ему 39 лет, после окончания средней школы Вэнс пошел в Корпус морской пехоты и воевал в Ираке, а также работал в хедж-фондах. Он прославился книгой "Элегия хиллбилли" о жизни на депрессивном Среднем Западе США.

Вэнс был жестким критиком Трампа в первые годы его президентства, но впоследствии стал его активным сторонником. Как вице-президент, по всей вероятности, он не принесет Трампу особых преимуществ на выборах, поскольку в его родном штате избиратели и так голосуют за республиканцев. Однако Венс был бы эффективным эмиссаром Трампа благодаря своей энергии и инициативности.

Этот политик считается чуть ли не большим трампистом, чем сам Трамп. Вэнс является последовательным критиком помощи Украине со стороны США. К примеру, в декабре 2023 года, перед визитом президента Зеленского в Вашингтон, Джей Ди Венс заявил, что Украине, возможно, придется уступить некоторые территории России, чтобы положить конец войне. В феврале этого года он озвучил тезис о том, что одобрение помощи от Соединенных Штатов вроде бы не повлияет на исход войны. На его слова тогда даже отреагировал президент Зеленский.

Марк Рубио

Сенатор от Флориды. 53-летний юрист по образованию. Он работал в органах государственной власти на разных уровнях более 25 лет, из них последние 13 – в Сенате. Он является заместителем председателя Комитета Сената по разведке.

Рубио – уроженец Майами и сын иммигрантов, приехавших в США с Кубы перед революцией в этой стране. Так что может помочь Трампу завоевать расположение латиноамериканцев. Рубио имеет преимущественно "ястребиные" взгляды в вопросах национальной безопасности и внешней политики.

Будучи кандидатом на праймериз в 2016 году, Рубио резко критиковал Трампа и называл его "мошенником". Но как и Вэнс, со временем стал одним из самых ярых сторонников бывшего президента в Конгрессе США.

Рубио является давним сторонником жесткой политики в отношении России. Он протолкнул закон, не позволяющий президенту США вывести страну из НАТО без одобрения Конгресса. В феврале этого года Рубио заявил, что выступает за поддержку Украины, но "сначала конгрессмены должны помочь Америке". А в марте предположил возможность "корейского сценария" для Украины. Также голосовал против пакета помощи Украине в размере 60 млрд.

Даг Бургум

67-летний губернатор Северной Дакоты. Занимает свой пост с конца 2016 года. До прихода в политику занимался бизнесом. Бургум начал свою карьеру с небольшого стартапа программного обеспечения, который позже приобрела Microsoft, что принесло ему больше миллиарда долларов.

Бургум был кандидатом в президенты на нынешних праймериз, но выбыл из гонки. Он умеренно критиковал Трампа, но затем поддержал бывшего президента.

Назначение Бургума вице-президентом помогло бы Трампу завоевать симпатии умеренных избирателей.

В общем, является сторонником помощи Украине. В июне 2023 года Даг Бургум заявил, что США "фактически находятся в состоянии войны с Россией". По его мнению, большей угрозой является Китай, однако, если Россия победит Украину, это будет означать усиление Китая. Также Бургум выступает за более тщательный контроль средств, выделенных Украине.

Элиз Стефаник

С 2015 года Стефаник представляет свой район Нью-Йорка в Палате представителей и является главой Республиканской конференции (аналог фракции – ред.) в Палате представителей Конгресса США.

Она привлекла внимание Трампа, агрессивно выступая в его защиту при рассмотрении Палатой представителей первого импичмента в отношении его.

Как женщина Стефаник может помочь Трампу привлечь женщин-избирателей. Но, как и в случае с Венсом, ее выбор вряд ли повлияет на поддержку Трампа в штате. Нью-Йорк традиционно голосует за демократов.

В начале полномасштабного вторжения России Стефаник называла Путина "военным преступником и безумным головорезом". Также призвала "поддерживать демократию, на которую нападают". В ноябре 2023 Стефаник критиковала администрацию Байдена за якобы недостаточную подотчетность в расходовании средств на Украину и отсутствие конечной цели в политике США.

В то же время она была единственной из лидеров республиканцев, выступивших против пакета помощи Украине в 60 млрд долл. США. Стефаник не объяснила, почему проголосовала против. В последнее время она больше концентрируется на борьбе с руководителями американских университетов, в которых прошли массовые пропалестинские протесты.

Тим Скотт

58-летний сенатор от Южной Каролины, в политике с 1995 года. Тим Скотт является сенатором с 2013 года. До этого один термин провел в Палате представителей.

Как афроамериканец, он мог бы помочь завоевать расположение темнокожих избирателей, среди которых Трамп исторически пользовался низкой популярностью (хотя сейчас ситуация и меняется). Однако избрание Скотта кандидатом в вице-президенты принесло бы мало пользы Трампу в Южной Каролине, которая преимущественно и так голосует за республиканцев.

Политик несколько раз призвал снизить помощь Украине. Один из его ключевых тезисов: США должны понимать, куда были потрачены средства, которые Украина получила раньше. Однако в апреле этого года Скотт проголосовал за пакет помощи в 60 млрд дол. США.