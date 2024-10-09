Второй крупнейший банк Сингапура ввел ограничения по России

Как указано в обращении к корпоративным и частным клиентам OCBC, отключение транзакций связано с операционными проблемами, вызванными введенными против России санкциями.

Теперь OCBC и его подразделение по управлению благосостоянием Bank of Singapore прекратят обрабатывать операции, включающие личные переводы с участием контрагентов в России. Это также коснется транспортировки товаров и поставок или продажи товаров и услуг с участием России.

Как пишет Bloomberg, влияние этих ограничений не будет существенным для OCBC, потому что последние два года банк и так не открывал новые счета клиентам, связанным с Россией.

В марте 2022 года правительство Сингапура ввело односторонние целевые санкции против РФ, ориентируясь на определенные российские банки. Однако другие банковские операции, такие как торговля криптовалютами и экспорт некоторых товаров, остались активными для сторон, не подпадающих под эти санкции.