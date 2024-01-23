Второй за сутки. Дрон атаковал нефтяной терминал под Брянском РФ

"Утром 22 января обломки беспилотного аппарата обнаружили на территории "Нефтяной компании "Русснефть-Брянск" в поселке Жеча Стародубского района", - говорится в сообщении.

При этом, российские пропагандисты уже успели заявить, что якобы пострадавших нет и даже "возгорания не произошло".

" БПЛА врезался в резервуар №3, но лишь оставил вмятину", - добавляет Baza.

Что известно о терминале

По данным росСМИ, которые зачастую мягко говоря далеки от правды, этот нефтеналивной терминал в поселке Жеча уже более полугода полностью законсервирован. В состав терминала входят нефтеналивная эстакада и четыре резервуара для хранения нефти.

Атака БПЛА в России

Отметим, что 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эту спецоперацию провела СБУ.

Что касается Брянской области, то 18 января бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) устроили атаку на грузовик "Урал" оккупантов в этом регионе РФ.