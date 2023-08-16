Второй за день. В российской тюрьме умер генерал Лопырев

В колонии генерал отбывал наказание по обвинению в получении взяток.

По сведениям агентства, у Лопырева ухудшилось состояние здоровья и его быстро госпитализировали в Рязанскую областную больницу.

Причины смерти не сообщают.

Дело Лопырева

В ноябре 2017 года суд приговорил Лопырева к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток большого объема. Следствие установило, что он брал взятки от бизнесменов за свою помощь в заключении и выполнении государственных контрактов на строительно-ремонтные работы. В общей сложности Лопырев получил около 6,3 миллиона рублей.

Кроме того, согласно приговору, генерал-лейтенант должен был заплатить штраф в размере 150 миллионов рублей. Однако он так и не признал свою вину.

Второй генерал за день

Напомним, сегодня, 16 августа, стало известно о гибели генерал-полковника Геннадия Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал всеми оккупационными группировками в Украине. Российские пропагандисты сообщают, что он умер в результате "болезни".

Внезапные смерти известных людей в России

Недавно в России внезапно умер глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников, сотрудничавший с ФСБ и включенный в список санкций США.

Еще в июне был найден мертвым один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишев.

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