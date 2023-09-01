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Второй бомбардир УПЛ перебрался в чемпионат Англии

Фото: Назарий Русин в цветах "Зари" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Кандидат в сборную Украины Назарий Русин сменил луганскую "Зарю" на английский "Сандерленд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Черные коты" объявили о подписании украинского нападающего. Второй голеадор предыдущего сезона Премьер-лиги продолжит карьеру в английском Чемпионшипе.

Русин заключил с "Сандерлендом" контракт на 4 года. В договоре стороны предусмотрели опцию продления сотрудничества еще на сезон. "Заря" получила за универсального форварда ориентировочно 2,5 млн евро.

На профессиональном уровне Русин дебютировал в составе киевского "Динамо". Позже на правах аренды играл за "Зарю", "Днепр-1" и варшавскую "Легию". В прошлом году луганчане отдали за него 250 тысяч евро. Всего за "Зарю" провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 10 ассистов.

Что известно о "Сандерленде"

Английский клуб из одноименного города, основанный в 1879 году. "Черные коты" – 6-кратный чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка Англии, триумфатор Суперкубка Англии-1936.

Всего в элите английского футбола "Сандерленд" отыграл 87 сезонов, в том числе 16 кампаний в Премьер-лиге. Наивысшее достижение в АПЛ – 7-е место (1999/2000, 2000/01). Вылетел в Чемпионшип после сезона 2016/17. Еще через год опустился в Лигу 1, из которой вернулся перед прошлым сезоном.

Главным тренером "черных котов" в течение года работает Тони Маубрей. В данный момент "Сандерленд" занимает 18-е место. Самые принципиальные оппоненты – "Ньюкасл" и "Мидлсбро".

 

 

К слову, ранее вспомнили болезненные вылеты "Динамо" из еврокубков на ранних стадиях.

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