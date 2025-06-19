Вторая попытка Месси и бразильский вызов для ПСЖ: точный график трансляций клубного Мундиаля сегодня

19-го и в ночь на 20-е июня на Клубном чемпионате мира по футболу, который проходит на аренах США, состоятся очередные поединки.

Кто сыграет в ближайшее время и где смотреть трансляции - подскажет РБК-Украина .

Кто первым выйдет в плей-офф

Второй тур начнут представители квартетов А и В. Они могут определить первых участников 1/8 финала.

Уже в 19:00 по Киеву свой поединок начнут бразильский "Палмейрас" и египетский "Аль-Ахли". А в 22:00 сыграют американский "Интер Майами" и португальский "Порту".

После статрового тура в группе А - равенство, поскольку первые игры принесли ничейные результаты. Лионель Месси с партнерами будут стремиться одержать дебютную победу на домашнем Мундиале. Хотя с "Порту" это быть сделать гораздо труднее, чем с "Аль-Ахли" в первом туре.

Группа В может дать нам первого участника плей-офф: французский ПСЖ или бразильский "Ботафого". Они одержали победы на старте, так что вторая виктория откроет им путь к матчам на вылет. В 4:00 по Киеву команды сыграют между собой. Отметим, что это будет противостояние действующих победителей европейской ЛЧ и южноамериканского Кубка Либертадорес.

Ранее на поле выйдут еще два участника квартета В, неудачники стартовых матчей - американский "Сиэтл Саундерз" и испанский "Атлетико".

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:

Четверг, 19 июня

Группа А: 19:00. "Палмейрас" - "Аль-Ахли"

Группа А: 22:00. "Интер Майами" - "Порту"

Пятница, 20 июня

Группа В: 01:00. "Сиэтл Саундерз" - "Атлетико"

Группа В: 04:00. ПСЖ - "Ботафого"

Где смотреть матчи

Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:

телеканале "Суспільне Спорт" (в том числе в сетях OTT-платформ, в частности MEGOGO)

региональных телеканалах "Суспільного"

а также онлайн на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Из четырех ближайших матчей на платформах "Суспільного" будут доступны два: