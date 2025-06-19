ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вторая попытка Месси и бразильский вызов для ПСЖ: точный график трансляций клубного Мундиаля сегодня

Четверг 19 июня 2025 18:11
UA EN RU
Вторая попытка Месси и бразильский вызов для ПСЖ: точный график трансляций клубного Мундиаля сегодня Фото: На клубном ЧМ стартует второй тур (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

19-го и в ночь на 20-е июня на Клубном чемпионате мира по футболу, который проходит на аренах США, состоятся очередные поединки.

Кто сыграет в ближайшее время и где смотреть трансляции - подскажет РБК-Украина.

Кто первым выйдет в плей-офф

Второй тур начнут представители квартетов А и В. Они могут определить первых участников 1/8 финала.

Уже в 19:00 по Киеву свой поединок начнут бразильский "Палмейрас" и египетский "Аль-Ахли". А в 22:00 сыграют американский "Интер Майами" и португальский "Порту".

После статрового тура в группе А - равенство, поскольку первые игры принесли ничейные результаты. Лионель Месси с партнерами будут стремиться одержать дебютную победу на домашнем Мундиале. Хотя с "Порту" это быть сделать гораздо труднее, чем с "Аль-Ахли" в первом туре.

Группа В может дать нам первого участника плей-офф: французский ПСЖ или бразильский "Ботафого". Они одержали победы на старте, так что вторая виктория откроет им путь к матчам на вылет. В 4:00 по Киеву команды сыграют между собой. Отметим, что это будет противостояние действующих победителей европейской ЛЧ и южноамериканского Кубка Либертадорес.

Ранее на поле выйдут еще два участника квартета В, неудачники стартовых матчей - американский "Сиэтл Саундерз" и испанский "Атлетико".

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:

Четверг, 19 июня

  • Группа А: 19:00. "Палмейрас" - "Аль-Ахли"
  • Группа А: 22:00. "Интер Майами" - "Порту"

Пятница, 20 июня

  • Группа В: 01:00. "Сиэтл Саундерз" - "Атлетико"
  • Группа В: 04:00. ПСЖ - "Ботафого"

Где смотреть матчи

Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:

  • телеканале "Суспільне Спорт" (в том числе в сетях OTT-платформ, в частности MEGOGO)
  • региональных телеканалах "Суспільного"
  • а также онлайн на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Из четырех ближайших матчей на платформах "Суспільного" будут доступны два:

  • "Порту" - "Интер Майами"
  • ПСЖ - "Ботафого"

Ранее рассказали, где украинские клубы будут играть домашние матчи в еврокубках-2025/26.

Также мы писали, что Михаил Мудрик получил в Англии официальное обвинение в употреблении допинга.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира ПСЖ Атлетико Порту
Новости
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде