Дрони, звʼязок та аптечки. "Фундація Течія" передає новий транш допомоги військовим

Захисники України отримають нові квадрокоптери, засоби радіозвʼязку та тактичні аптечки від громадської організації "Фундація Течія". На покупку організація витратила майже $2 млн (58,2 млн грн).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як зазначається в повідомленні, "Фундація Течія" продовжує забезпечувати захисників України згідно з їх запитами. Цього разу на прохання командирів підрозділів організація придбала:

радіостанції - 800 шт.

квадрокоптери - 20 шт.

тактичні аптечки - 30 000 шт.

Разом на покупку витратили майже $2 млн (58,2 млн грн). Уже найближчим часом обладнання та аптечки мають доставити тим, хто їх потребує.

ГО "Фундація Течія" купує і доставляє гуманітарну допомогу за кошти співзасновників холдингу TECHIIA Олега Крота і Юрія Лазебнікова, а також за отримані на рахунок фундації донати компаній та фізичних осіб.

Нагадаємо, раніше "Фундації Течія" вже передала захисникам два безпілотники FlyEye 3.0 вартістю $1.13 млн (33 млн грн). Це безпілотний авіаційний комплекс, який розробили у компанії Flytronic. Дрон може розвивати швидкість до 120 км/год та перебувати у повітрі до 2,5 годин.