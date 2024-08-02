Дроны и не только: СМИ выяснили, как через Грузию в РФ отправляют подсанкционные товары
Через Грузию в РФ продолжаются отправки ряда подсанкционных товаров двойного использования, в частности, таких как дроны, компьютерные процессоры, GPS-устройства, карты памяти. Их можно использовать для изготовления оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинское издание iFact.
Отмечается, что в ходе продолжавшегося в течение семи месяцев журналистского расследования представителям грузинского СМИ удалось разоблачить схемы поставки в Россию санкционной продукции из Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Между тем следует напомнить, что экспорт вышеупомянутой продукции в РФ был запрещен из-за международных санкций еще в декабре 2022 года.
Однако, как показывает практика, не все страны соблюдали ограничения, пишет грузинское издание.
Какие схемы и пути обхода санкций
Один перевозчик прямо сказал грузинским расследователям, что без проблем "мог доставлять беспилотники из Грузии в Россию через Азербайджан, как это делали раньше".
В другой перевозчик в разговоре с iFact даже предложил еще более простой маршрут отправки "фишек" из Тбилиси в Самару прямо через Владикавказ.
Так, в публикации грузинского СМИ указывается, что санкционный груз из Грузии в РФ поступает двумя путями: либо напрямую, либо через пересечение двух-трех госграниц.
Экспорт подсанкционных товаров вырос
Согласно данным статистики за 2023-2024 годы, из Грузии в РФ, Армению, Азербайджан и страны Центральной Азии было экспортировано товаров двойного назначения на общую сумму более 10 миллионов долларов.
Также указывается, что за год значительно возрос экспорт из Грузии таких товаров как:
- радионавигационное оборудование,
- электронные интегральные схемы,
- блоки цифровой обработки данных,
- оборудование для приема и передачи звука и изображения,
- бытовая техника.
Грузия заявляет о строгом контроле
Как заявили в Налоговой службе Грузии, с началом полномасштабной войны РФ против Украины и введением санкций в отношении страны-агрессора таможенный контроль был ужесточен.
"Там заявляют, что с 24 февраля 2022 по 27 июня 2024 в пунктах пропуска таможни возвращали санкционные товары 1969 раз", - говорится в публикации iFact.
Так, в разговоре с журналистами в Службе доходов и сборов Грузии заверили, что ведомство соблюдает все международные нормы и санкции, проводит "строгий контроль" на границе.
Эксперимент
Между тем журналисты грузинского издания для проверки ситуации на практике и для эксперимента смогли договориться об отправке из грузинского Тбилиси в российскую Самару дронов через транспортную компанию Kairos Logistics.
Оператор при этом заверил заказчиков, что все будет доставлено гарантированно, и у него есть опыт работы с подсанкционными товарами.
Кроме того, журналисты iFact смогли "отправить" в РФ интегральные схемы через фирму Cargo Rapido.
Обход Россией санкций через Грузию
Напомним, что этой зимой в Сенате США заявил, что Грузия поставляет России чипы в обход санкций. В свою очередь Тбилиси обратилось в Вашингтон и потребовало, чтобы были предоставлены доказательства.
Перед этим сенатор США Ричард Блюменталь призвал американских производителей микросхем избегать использования их чипов в российском оружии.
Также сообщалось, что еще летом 2022 грузинский телеканал Mtavari рассказывал, что Грузия может участвовать в схеме, используемой для обхода санкций против российской нефти.
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