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Дроны ударили по нефтезаводу в Кстово: россияне жалуются на перебои со светом

Россия, Воскресенье 13 июля 2025 15:46
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Дроны ударили по нефтезаводу в Кстово: россияне жалуются на перебои со светом Фото: дроны ударили по НПЗ в Кстово (t.me mchs_official)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 13 июля российский город Кстово подвергся удару беспилотников. Мишенью стал местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные жители Кстова сообщают о густом черном дыме, поднявшемся над заводом. Пожар на НПЗ не могли потушить даже на утро.

Известно также, что в результате ударов часть города осталась без электроснабжения.

Взрывы слышали и в соседних населенных пунктах. В частности жители Володарска, Решетихи и Дзержинска рассказывали, что якобы слышали работу "ПВО".

В то же время городские власти попытались преуменьшить масштабы инцидента. Губернатор Глеб Никитин заявил, что атаку якобы удалось успешно отразить, а пострадавших нет.

Министерство обороны РФ тем временем отчиталось о перехвате и уничтожении в ночь на воскресенье 36 украинских беспилотников в нескольких регионах:

  • 26 над Белгородской областью,
  • 4 - над Воронежской,
  • 3 - над Липецкой,
  • 3 - над Нижегородской областями.

Заметим, что в прошлом месяце в Кстово Нижегородской области РФ вспыхнул масштабный пожар на одном из заводов. Огонь начался вскоре после атаки дронов.

Незадолго до этого стало известно, что в России нанесены удары по ряду важных военных объектов - в частности, нефтебазе в Энгельсе, аэродрому "Дягилево" и оборонному заводу "Прогресс" в Мичуринске.

А несколько дней назад жители Брянска жаловались на серию мощных взрывов над городом, а также сообщали о пожаре в районе местного аэродрома.

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