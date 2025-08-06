Дроны, рыбы и гигантские комары: Китай "воюет" со вспышкой вируса Чикунгунья

За последний месяц в Китае зафиксировали около 8000 случаев заражения вирусом Чикунгунья - большинство из них в городе Фошань. Это самая масштабная вспышка с 2008 года, когда вирус впервые появился в стране.

Чтобы остановить распространение болезни, военные в масках обрабатывают улицы и парки инсектицидами. Также китайцы используют дроны для выявления мест размножения комаров.

Исследователи используют и гигантских "слоновых комаров", личинки которых поедают переносчиков вируса, а в городские пруды выпущены тысячи рыб, которые питаются комарами.

Местные власти задействуют подходы, отработанные во время пандемии COVID-19: проводят массовую мобилизацию и санитарные проверки. На входах в здания на жителей распыляют репеллент, а работники в красных жилетах обходят дома и требуют убирать застоявшуюся воду. В случае отказа возможны штрафы или даже уголовная ответственность.

Зараженных изолируют в специальных палатах с москитными сетками, поскольку во время вспышки комары могут заразиться от больного и распространить вирус дальше. Некоторые утверждают, что их госпитализировали насильно и за их собственные деньги.

Вирус Чикунгунья

Вирус Чикунгунья - это вирус, передающийся человеку через укусы инфицированных комаров. Болезнь характеризуется внезапной лихорадкой, выраженной болью в суставах, а также возможными высыпаниями, головной болью и тошнотой.

Хотя смертность от вируса крайне низкая, у части пациентов боли в суставах могут сохраняться на протяжении месяцев, а иногда и лет. Наибольший риск тяжелого течения заболевания существует у пожилых людей, новорожденных и лиц с хроническими заболеваниями.