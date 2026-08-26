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Дроны повторно атаковали один из главных хабов Wildberries в РФ: вспыхнул пожар

02:50 26.08.2026 Ср
1 мин
На объекте наблюдается масштабный пожар
aimg Юлия Маловичко
Фото: хаб в Котовске после удара (скриншот Exilenova)

Дроны повторно поразили логистический хаб Wildberries в Котовске в Тамбовской области РФ, на объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По словам очевидцев, через 40 минут они услышали по меньшей мере 10 взрывов. После этого в одном из районов города начался пожар.

Около полуночи мониторинговые каналы писали об опасности дронов, а в аэропорту Тамбова в это время ввели ограничения.

Известно, что после атаки в Котовскую работу хаба WB временно приостановили. Спасатели борются с огнем в логистическом центре площадью около 108 000 м².

Следует отметить, что хаб Wildberries в Котовске - один из ключевых логистических объектов WB в Центральной России. Он начал работать в 2025 году, а после выхода на полную мощность должен обеспечивать хранение до 54 млн единиц товаров.

Напомним, Котовский центр уже потерпел поражение 18 июля – тогда в результате пожара погибли 7 сотрудников, а сам объект временно приостанавливал работу.

По итогам "Коалиции желающих" мировые лидеры пришли к выводу, что украинские "дальнобойные санкции" по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров.

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