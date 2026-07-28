Дроны парализовали зерновой экспорт РФ сразу на трех терминалах на Черном море, - СМИ

Россия ограничила судоходство в Азовском море после того, как украинские беспилотники атаковали несколько российских зерновозов на этом маршруте.

После этого поток грузов из южных регионов РФ был перенаправлен в терминалы Черного моря по автодорогам и железной дороге. Однако атаки на черноморские порты также участились, и логистические риски существенно выросли.

"Риски выросли, и все меньше людей готовы идти на смелые, безрассудные риски", - рассказал собеседник издания.

Какие терминалы попали под ограничения

Ограничения ввели терминалы КСК и Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) в Новороссийске, а также ЗТКТ в Тамане. Их совокупная мощность превышает 20 млн тонн зерна в год (общий морской экспорт РФ составляет около 50 млн тонн).

Два терминала в Новороссийске принимают зерно, доставленное по железной дороге, однако такие поставки возможны только из южных регионов России, сообщил один из источников.

Около трети зерна, обрабатываемого этими двумя терминалами, доставляется автомобильным транспортом, тогда как ЗТКТ принимает зерно исключительно автомобилями. Терминалы отгружают зерно основным покупателям российского зерна, включая Египет и Турцию.