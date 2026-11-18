Атака на регион продолжалась всю ночь. Жители сообщали о взрывах и работе российской противовоздушной обороны. По информации ASTRA, первые взрывы местные слышали примерно в 04:40.

В сети также появились сообщения о возгораниях на территории двух заводов.

"Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях", - написано в оперштабе.

В Минобороны России, в свою очередь, отчитались о перехвате и уничтожении 184 украинских беспилотников самолетного типа.

По заявлению ведомства, дроны сбивали над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.

Где находятся НПЗ и чем они важны для России

Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы расположены в Северском районе Краснодарского края - в поселках Ильский и Афипский. Оба предприятия находятся примерно в нескольких десятках километров от Краснодара и относятся к крупным объектам нефтепереработки на юге России.

Афипский НПЗ способен перерабатывать около 6,25 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты. Его продукция имеет значение для снабжения южных регионов России и топливной логистики.

Проектная мощность Ильского НПЗ составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты. Таким образом, суммарная проектная мощность двух предприятий превышает 12,8 млн тонн переработки нефти в год.

Оба НПЗ важны для нефтеперерабатывающей инфраструктуры юга России. Поэтому возможное повреждение их установок может повлиять на объемы производства топлива и работу региональной логистики.