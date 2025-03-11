Дроны массово атакуют Москву: что известно о последствиях

По состоянию на 7:19, российское ПВО продолжает отражать атаку дронов на Москву. По словам мера столицы РФ, Сергея Собянина, к этому времени якобы было сбито 73 беспилотника, летевших на город.

Что известно о последствиях атаки по Москве

В результате атаки дронов зафиксировано множество повреждений жилых домов и не только.

Обломки одного из дронов повредили многоэтажный дом в Москве на Домодедовской улице.

Глава городского округа Домодедово сообщила, что в Подмосковье после атаки БпЛА произошло возгорание на парковке "Мираторга". Выгорели полностью более 20 авто. Один из сотрудников, а именно - охранник, погиб, так как находился в этот момент около машины.

Также глава Домодедово Евгения Хрусталева проинформировала, что обломки беспилотника упали в районе железнодорожной станции "Домодедово". В связи с этим движение поездов в стороны Москвы и области через этот участок - не осуществляется.

Около 5 утра беспилотник влетел в многоэтажный дом в Раменском. В квартире на последнем этаже возник пожар. Повреждено как минимум 7 квартир, предварительно, никто не пострадал.

Российские телеграм каналы писали, что этим утром один из дронов попал по дому в Видном. В результате прилета на последнем этаже жилого здания возник пожар.

Один из беспилотников врезался в частный дом в коттеджном поселке Высокий Берег. Там был пожар.

В Черноголовке Московской области обломки дрона упали у многоэтажки.

"В Черноголовке в районе ул. Центральной, 18 обнаружены обломки летательного аппарата. Пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы", - написал мэр города.

Каналы писали, что жители Лыткарино (Московская область) также слышали звуки взрывов. В населенном пункте якобы работало ПВО. На видео опубликованном в соцсетях видно, что после взрыва у машин одного из дворов сработала сигнализация. Какие последствия данной атаки, пока неизвестно.

Также отметим, что в связи с атакой БпЛА в Москве и Подмосковье временно была прекращена работа нескольких аэропортов, а именно: Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Добавим, что на данный момент, согласно информации в российских телеграм каналах, всего в результате атаки БпЛА один человек погиб и восемь пострадали (среди них двое детей). Все пострадавшие зафиксированы именно в Подмосковье.

Обновлено в 07:55

"Отбита самая массированная атака вражеских БпЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", - написал Собянин.

Сколько всего беспилотников атаковали Россию этой ночью

В Минобороны РФ примерно в 7:30 по киевскому времени отчитались, что за ночь якобы было сбито 337 дронов. Больше всего над территорией Курской области - 126 единиц.

"91 БПЛА - над территорией Московской области, 126 БПЛА - над территорией Курской области, 38 БПЛА - над территорией Брянской области, 25 БПЛА - над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА - над территорией Калужской области, восемь БПЛА - над территорией Липецкой области, восемь БПЛА - над территорией Орловской области, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области и три БПЛА - над территорией Нижегородской области", - говорится в публикации.

Некоторые военкоры РФ пишут, что этой ночью была самая масштабная атака дронами по территории России. Однако официально эту информацию пока не подтверждали.

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