Дроны летели с шести направлений, есть "прилеты": как отработала ПВО по вражеским целям ночью

Россияне запустили 165 ударных дронов типа Shahed, Гербера и дроны-имитаторы Пародия. Среди них 79 - реактивные. Атака продолжалась с 18:00 27 сентября.

Дроны летели со стороны Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарского и Шаталового в России. Еще их запускали с оккупированной части Донбасса и из оккупированного Крыма - со стороны Гвардейского.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 112 вражеских дронов. Это Shahed, Гербера и беспилотники других типов.

Попадания вражеских дронов зафиксировали на 14 локациях. Еще на 7 локациях упали обломки сбитых целей.

Атака продолжается, в воздушном пространстве есть несколько вражеских дронов.

Напомним, вечером 27 сентября ударный дрон попал на территорию рынка "Столичный" в Софиевской Борщаговке Киевской области.