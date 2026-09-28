RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны летели с шести направлений, есть "прилеты": как отработала ПВО по вражеским целям ночью

08:22 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: что известно о ночной атаке российских дронов (Getty Images)

Ночью 28 сентября Россия выпустила по Украине 165 ударных дронов, 79 из которых - реактивные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Россияне запустили 165 ударных дронов типа Shahed, Гербера и дроны-имитаторы Пародия. Среди них 79 - реактивные. Атака продолжалась с 18:00 27 сентября.

Дроны летели со стороны Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарского и Шаталового в России. Еще их запускали с оккупированной части Донбасса и из оккупированного Крыма - со стороны Гвардейского.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 112 вражеских дронов. Это Shahed, Гербера и беспилотники других типов.

Попадания вражеских дронов зафиксировали на 14 локациях. Еще на 7 локациях упали обломки сбитых целей.

Атака продолжается, в воздушном пространстве есть несколько вражеских дронов.

Напомним, вечером 27 сентября ударный дрон попал на территорию рынка "Столичный" в Софиевской Борщаговке Киевской области.

Известно о двух погибших, около 10 человек ранены.

Тем временем ночью россияне ударили управляемыми авиабомбами по двум районам Харькова . В Салтовском районе пострадали более 20 человек, в том числе 8 детей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Воздушные силы УкраиныВойна в Украине