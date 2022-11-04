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Дроны и не только в воздухе. Резников назвал один из главных вызовов для ВПК Украины

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр обороны Алексей Резников считает, что одним из вызовов для ВПК Украины является развитие систем БПЛА и не только тех, что в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова во время брифинга.

"Вызов для украинского ВПК (военно промышленного комплекса - ред.) - развитие современных технологий, таких как беспилотники. Я имею в виду не только те, что в воздухе, но и под водой, в воде и на земле. Это будущее современных войн на Земле", - отметил глава оборонного ведомства.

Он добавил, что имея такого соседа как РФ, Украина понимает все вызовы после победы в этой войне.

"Поэтому мы развиваем систему беспилотных дронов, а также средства контрборьбы с враждебными беспилотниками, чтобы сбивать их или овладевать ими", - рассказал Резников.

Кроме того, министр подчеркнул, что Украине также необходимо наладить строительство системы ремонта техники. По его словам, самый простой ремонт должен происходить на поле боя, ремонт средней сложности - на украинских предприятиях, а тяжелый - за пределами Украины, например, в Польше, Словакии и Чехии.

Напомним, ранее "Укроборонпром" анонсировал появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. Также в компании рассказали о технических характеристиках новинки.

Позже в госконцерне рассказали, что новые ударные беспилотники для Вооруженных сил Украины будут отличаться от иранских "Шахедов" многофункциональностью.

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