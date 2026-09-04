Дроны атаковали установку ПВО возле Сочи, слышна детонация (видео)

Что известно об атаке

Жители Сочи ночью сообщали о многочисленных взрывах, а также о пожаре, возникшем после удара.

По анализу фотографий очевидцев, который провели в ASTRA, возгорание произошло именно в районе Сириуса у реки Псоу - там расположен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.

Не первая попытка удара

Эту же территорию уже пытались атаковать раньше - в мае этого года. По данным местных СМИ, неподалеку, на пляже "Крылья Балтики", прямо на берегу установили масштабный радар.

"Мы предпочитаем не загорать под такой техникой, к тому же она оборачивается и очень гудит", - рассказывала местная жительница. Территория Сириуса уже не раз становилась целью атак беспилотников.