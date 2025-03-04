Дрони атакували Сизранський НПЗ: росіяни жаліються на вибухи, почалася пожежа

Публикации с жалобами россиян на взрывы стали появляться ориентировочно в 01:00 по киевскому времени. После этого, как пишет канал "Осторожно новости", в районе НПЗ возник пожар, а в сети появились первые кадры. Официальные власти информацию пока не комментировали.

В то же время глава ЦПД Андрей Коваленко подтвердил атаку и напомнил, что в февраля нефтеперерабатывающий завод в Сызрани уже прекращал свою работу после атаки. Также он отметил, в чем особенность этого НПЗ.

"Он имеет мощность переработки 8,9 млн тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размеру НПЗ в РФ. Его продукция включает топливо, авиационный керосин и битум. В 2015 году завод полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области", - написал Коваленко.

Он также добавил, что НПЗ такого уровня играет важную роль для армии РФ в обеспечении топливом, а также это часть логистики российских войск.