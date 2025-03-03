Дроны атаковали НПЗ в Уфе: зафиксирован пожар

По словам местных жителей, как минимум один взрыв прогремел 01:38 ночи. От громкого звука сработала сигнализация в автомобилях. Незадолго до взрывов, россияне слышали звуки летящих дронов, а в сети со временем стали распространять кадры с пожаром в районе нефтеперерабатывающего завода.

"Произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На место направлена лаборатория для контроля состояния воздуха", о сообщили вскоре канал SHOT со ссылкой на МЧС Башкортостана.

Паралельно другие каналы тоже писали, что в Главном управлении МЧС подтвердили пожар на НПЗ и сообщили, что пожарные занимаются ликвидацией огня.

Начиная с 03:39 по киевскому времени, ряд российский Telergam-каналов ссылаясь на МЧС начали писать, что пожар локализован.