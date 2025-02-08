Дроны атаковали нефтеперерабатывающие станции в двух регионах РФ

Атаки дронов на НПЗ и нефтеперерабатывающие станции

Отметим, что Силы обороны Украины постоянно атакуют НПЗ и нефтеперерабатывающие станции в России.

Например, 29 января беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь". Она является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. После этого, как сообщает Bloomberg, из-за атаки перекачка нефти через российский балтийский порт Усть-Луга приостановилась.

Добавим, что в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина авиационный эксперт Константин Криволап отмечал, что Силы обороны постоянно наносят удары по НПЗ в России. Таким образом создают почти коллапс в нефтегазовой промышленности.

Уточним, что с начала 2025 года частота ударов Сил обороны на НПЗ в России заметно увеличилась, и есть основания полагать, что возможности Сил обороны будут только расти. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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