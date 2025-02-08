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Дроны атаковали нефтеперерабатывающие станции в двух регионах РФ

Фото: дроны атаковали нефтеперерабатывающие станции в двух регионах РФ (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 8 февраля дроны атаковали четыре региона РФ. В двух из них целью стали нефтеперерабатывающие станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Так, дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в пригороде Чертково Ростовской области.

"Повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано 6 работников. На место аварии прибыли дежурные службы", - говорится в сообщении.

Кроме того, БПЛА атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области.

По данным Telegram-канала, якобы пожара в результате падения обломков не возникло и повреждений жилых объектов и пострадавших якобы тоже нет.

Также по данным SHOT, также взрывы прогремели ночью в Славянске-на-Кубани Краснодарского края и в Ростове-на-Дону.

Атаки дронов на НПЗ и нефтеперерабатывающие станции

Отметим, что Силы обороны Украины постоянно атакуют НПЗ и нефтеперерабатывающие станции в России.

Например, 29 января беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь". Она является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. После этого, как сообщает Bloomberg, из-за атаки перекачка нефти через российский балтийский порт Усть-Луга приостановилась.

Добавим, что в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина авиационный эксперт Константин Криволап отмечал, что Силы обороны постоянно наносят удары по НПЗ в России. Таким образом создают почти коллапс в нефтегазовой промышленности.

Уточним, что с начала 2025 года частота ударов Сил обороны на НПЗ в России заметно увеличилась, и есть основания полагать, что возможности Сил обороны будут только расти. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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