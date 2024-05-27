Дроны атаковали АЗС в Орловской области РФ, - росСМИ

По данным губернатора области Кличкова, сегодня утром якобы произошла "массированная атака" на Орловскую область. В ходе этой атаки "произошло падение" БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны.

Часть фасада административного здания, по словам губернатора, пострадала. На "локализацию и устранение последствий" прибыли работники оперативных служб и администрации города.

Во время их работы на территории АЗС якобы произошло "падение" еще одного БПЛА. По предварительным данным губернатора, якобы погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще трое сотрудников служб, по словам чиновника, пострадали. Эта информация позволяет предположить, что на АЗС вспыхнул пожар, хотя прямо российские СМИ об этом не пишут.