В дронах, атаковавших Украину ночью, обнаружили 8755 иностранных компонентов, - Зеленский

Он заявил, что в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет различных типов. В них более 50 тысяч подсанкционных компонентов со всего мира.

Зеленский подчеркнул, что санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов в Россию недостаточно. Москва продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым атакует Украину.

"Мы должны и в дальнейшем усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке наших воинов - это именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте. Я благодарен каждому партнеру, который нам с этим помогает", - отметил президент.